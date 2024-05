"Os eurodeputados portugueses, nomeadamente José Manuel Fernandes [atual ministro da Agricultura], fez tudo para que as Regiões Autónomas como os Açores nunca fossem desvalorizadas ou desprestigiadas nesses fundos. E posso garantir, faço aqui um compromisso solene com todos os açorianos que esse trabalho vai ser continuado e honrado na próxima legislatura no Parlamento Europeu", afirmou Sebastião Bugalho.

Falando à margem de uma visita à Paisagem Protegida da Vinha do Pico, Sebastião Bugalho salientou que "um Portugal mais forte na Europa e uma Europa mais forte no mundo não era possível sem a dimensão regional e a dimensão atlântica dos Açores".

"Nós defendemos, desde a primeira hora, as Regiões Autónomas como parte integral do nosso programa e vamos continuar a fazer jus a isso e refletir o que foi feito do ponto de vista do património político da delegação anterior, nomeadamente no quadro das Regiões Autónomas ", vincou o candidato da AD, na ilha do Pico, onde esteve acompanhado pelo líder regional do PSD e chefe do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, e por Paulo Nascimento Cabral, candidato açoriano e 7.º na lista.

Sebastião Bugalho referiu que José Manuel Bolieiro "inaugurou o ciclo de vitórias da Aliança Democrática em 2024 no dia 04 de fevereiro", aquando das eleições regionais nos Açores, e "depois com Luís Montenegro no dia 10 de março", data das legislativas.

"E nós esperamos, com muito trabalho, com muita humildade e com muito espírito europeu, refletir isso no próximo 09 de junho elegendo Paulo Nascimento Cabral [candidato dos Açores pela AD] para o Parlamento Europeu", acrescentou.

O candidato realçou que Paulo Nascimento Cabral "esteve envolvido, desde o primeiro momento, na conceção" do programa da Aliança Democrática para as eleições de 09 de junho, destacando "a experiência europeia" do candidato açoriano.

Manifestando-se convicto na eleição do candidato açoriano, Sebastião Bugalho, afirmou: "a minha média mais humilde, e mais honesta, é ter mais um ponto do que a minha idade, portanto 29%, o que queria dizer que o Paulo Nascimento será eurodeputado".

