Nas previsões económicas de inverno hoje divulgadas, o executivo comunitário aponta que "quase um ano depois de a Rússia ter lançado a sua guerra de agressão contra a Ucrânia, a economia da UE entrou em 2023 numa posição melhor do que aquela projetada no outono", em novembro passado, estimando agora Bruxelas que ambas as áreas "evitem por pouco a recessão técnica que se antecipava para a viragem do ano".

Face ao desempenho mais positivo do que o esperado da economia europeia no último trimestre do ano passado, a Comissão melhora assim as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no espaço da moeda única e no conjunto dos Estados-membros em 0,6 e 0,5 pontos percentuais, respetivamente, mas para 2024 manteve as previsões de crescimento que avançara há três meses, antecipando um crescimento de 1,8% na zona euro e de 1,6% na UE.

