"Os Balcãs Ocidentais estão a cumprir os critérios de adesão e a aspiração dos seus cidadãos a fazerem parte da nossa família. É por esta razão que hoje decidiremos recomendar ao Conselho a abertura de negociações de adesão com a Bósnia-Herzegovina", anunciou Ursula von der Leyen.

Intervindo na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, a líder do executivo comunitário sublinhou que "a mensagem que chega da Bósnia-Herzegovina é clara", pelo que "a mensagem da UE também o deve ser".

"O futuro da Bósnia e Herzegovina está na nossa União", garantiu Ursula von der Leyen.

Em causa está um relatório que a Comissão Europeia apresentará hoje, no qual relata os "passos impressionantes na direção" da UE dados por Sarajevo, após as recomendações de Bruxelas feitas há um ano, nomeadamente os progressos relacionados com a política externa e de segurança da Bósnia-Herzegovina, que está agora "totalmente alinhada" com a europeia, adiantou.

