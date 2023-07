O relatório hoje apresentado, o executivo comunitário sustenta que, "globalmente, serão necessários investimentos adicionais de cerca de 620 mil milhões de euros (ME) por ano para cumprir os objetivos do Pacto Ecológico [reduzir em 55% as emissões de CO2] e do plano REPowerEU [para a segurana energética]", sendo o financiamento público e privado.

A esta verba, acrescem ainda mais 92 mil ME "para cumprir os objetivos da Lei da Indústria Zero durante o período de 2023-2030", concebida para responder aos investimentos em tecnologias verdes nos Estados Unidos, China e Japão.

No documento, Bruxelas propõe, entre outras medidas, que o modo de cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) passe a incluir fatores como a saúde e o ambiente, orientando mais o indicador "para a sustentabilidade e o bem-estar inclusivo".

relatório de prospetiva estratégica de 2023, que será apresentado aos ministros dos Assuntos Gerais da UE na próxima semana, deverá servir de base para os debates que terão lugar durante o Conselho Europeu informal de Granada, organizado pela presidência semestral espanhola, em outubro de 2023.

A prospetiva estratégica consiste em explorar o futuro para apoiar a elaboração das políticas da UE, ajudando a desenvolver melhor as possíveis vias de transição e preparar a UE para resistir a choques.

