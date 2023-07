"Querido Jens Stoltenberg, parabéns pela extensão do teu mandato enquanto secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântica Norte (NATO)", escreveu Ursula von der Leyen na rede social Twitter.

A presidente da Comissão acrescentou que "nestes tempos extraordinários, é uma excelente notícia a Aliança Atlântica poder continuar a beneficiar da experiência e capacidade de liderança" do político norueguês de 64 anos.

Também o primeiro-ministro de Espanha, país que assume atualmente a presidência semestral do Conselho da UE, abordou a recondução de Jens Stoltenberg, avaliando o político norueguês como alguém muito generoso e muito empenhado na NATO.

Perante o atual tempo de guerra, Pedro Sánchez afirmou ainda que é fundamental não mudar a liderança da Aliança, bem como consolidar a posição política dos aliados.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou hoje a extensão do seu mandato até 01 de outubro de 2024, na sequência de uma decisão concertada entre os 31 Estados-membros da Aliança Atlântica.

"Estou honrado pela decisão dos aliados da NATO de prolongarem o meu mandato como secretário-geral até 01 de outubro de 2024", escreveu Jens Stoltenberg na rede social Twitter.

O secretário-geral da NATO acrescentou que "a ligação transatlântica entre a Europa e a América do Norte tem assegurado a liberdade e segurança durante quase 75 anos".

"Num mundo ainda mais perigoso, a nossa aliança é mais importante do que nunca", concluiu.

