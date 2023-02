A 08 de fevereiro, dois dias depois do sismo de magnitude de 7,8 na escala de Richter, seguido de várias réplicas, que devastou o sudeste da Turquia e o norte da Síria, a União Europeia (UE) anunciou a sua intenção de organizar uma conferência internacional de doadores no início de março, tendo hoje precisado que a mesma terá lugar na capital belga no dia 16.

"Posso confirmar que vamos organizar uma conferência de doadores a 16 de março. Terá lugar em Bruxelas e estamos a organizá-la em conjunto com a presidência sueca do Conselho" da UE, anunciou hoje uma porta-voz do executivo comunitário.

Apontando que o objetivo da conferência "é angariar recursos e coordenar a resposta para apoiar a recuperação nas áreas afetadas em ambos os países", a mesma porta-voz disse que o evento "será aberto a todos Estados-membros da UE, países vizinhos, membros das Nações Unidas, instituições financeiras internacionais e outras partes relevantes que queiram contribuir".

A organização desta conferência tinha sido anunciada a 08 de fevereiro pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, cujo país preside ao Conselho da UE este semestre.

O terramoto de 06 de fevereiro, com epicentro em território turco, e ao qual se seguiram várias réplicas, fez pelo menos 44 mil mortos e mais de 100 mil feridos na Turquia e na Síria, números ainda provisórios e que deverão continuar a aumentar.

No domingo, a Organização das Nações Unidas (ONU) avançou que há, pelo menos, 8,8 milhões de pessoas afetadas, somente na Síria, pelos sismos ocorridos há duas semanas na Turquia e em território sírio, destacando que a maioria precisará de ajuda humanitária.

Na passada sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou para 84,5 milhões de dólares (cerca de 79 milhões de euros) o pedido internacional de ajuda financeira destinado às vítimas destes sismos.

