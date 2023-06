"É realmente uma honra poder ajudar a representar a animação portuguesa nestes prémios tão históricos e distintos", disse à Lusa o produtor Bruno Caetano, que soltou "um grito" ao receber o convite por 'email'.

O produtor está neste momento na Serra do Açor, a trabalhar no filme "A cada dia que passa...", de Emanuel Nevado, animador na Aardman que está agora a trabalhar na sua primeira curta-metragem profissional como realizador.

Bruno Caetano e João Gonzalez mostraram-se "extremamente felizes com o convite", depois de um ano histórico para a animação portuguesa, com a primeira nomeação de sempre aos Óscares de uma produção lusa, para o seu filme "Ice Merchants".

"Ser convidados ao lado da Mónica é um prazer acrescido", considerou João Gonzalez, que soube do convite da Academia a caminho de Itália para servir como jurado num festival.

Os três portugueses foram convidados para serem membros da organização na categoria de Curtas-Metragens e Animação.

O cineasta João Gonzalez foi o autor da curta-metragem de animação "Ice Merchants", a primeira produção portuguesa a ser nomeada aos Óscares, e a Academia citou o seu trabalho neste título e em "Nestor" no anúncio do convite.

O produtor Bruno Caetano, da COLA Animation -- que produziu "Ice Merchants" --- foi convidado para a Academia com referência a esta 'curta' e a "The Peculiar Crime of Oddball Mr. Jay".

Já Mónica Santos foi convidada com menção para o seu trabalho em "Entre Sombras" e "Amélia & Duarte", que correalizou com Alice Guimarães. Mais recentemente, Mónica Santos assinou as curtas-metragens "O Casaco Rosa" e "Palma".

Os três portugueses surgem numa lista de quase 400 nomes a quem "a Academia tem o orgulho de dar as boas-vindas como membros", disseram, em comunicado, o presidente executivo, Bill Kramer, e a presidente da Academia Janet Yang.

"Eles representam um talento global extraordinário transversal a disciplinas cinemáticas e tiveram um impacto vital nas artes e ciências cinematográficas e nos fãs dos filmes em todo o mundo", completaram.

Os três profissionais juntam-se a um seleto grupo de portugueses que foram convidados no passado, como a diretora de 'casting' Patrícia Vasconcelos ou os realizadores Abi Feijó e Regina Pessoa.

ARYG // TDI

Lusa/Fim