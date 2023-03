O anúncio, pouco habitual numa organização que revela o cartaz na íntegra de uma só vez, foi feito hoje por via das redes sociais do festival, representando o regresso a Portugal de uma banda que já atuou por diversas vezes no país, a última das quais no festival de Paredes de Coura, em 2019.

Nascidos a partir dos Joy Division, os New Order são hoje compostos por Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham e Tom Chapman.

O festival Primavera Sound no Porto, que regressa entre 07 e 10 de junho de 2023, vai contar com os regressos ao evento de Blur, Kendrick Lamar e Rosalía, bem como com a estreia de Pet Shop Boys.

TDI // MAG

Lusa/fim