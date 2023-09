A cerimónia de transferência de comando daquela missão, até agora liderada pelo comodoro fuzileiro Rogério Paulo Figueira Martins de Brito, será presidida pelo tenente general Michiel Van Der Lann, diretor da Capacidade de Planeamento e Condução Militar da União Europeia (UE), segundo informação da EUTM-MOZ.

De acordo com informação da FAP, o brigadeiro-general João Carlos de Bastos Jorge Gonçalves, de 54 anos, já comandou a Zona Aérea dos Açores e foi diretor das Operações Aéreas do Comando Aéreo. Antes foi piloto instrutor e, entre outras competências, realizou mais de 1.600 horas de voo em aviões F-16 e adquiriu todas as qualificações em F-16A.

O atual comandante desta missão de treino em Moçambique, o também português Rogério Martins de Brito, afirmou em 26 de julho passado que as forças especiais moçambicanas treinadas pela UE para o "combate ao terrorismo" em Cabo Delgado registam no terreno uma prestação "extremamente positiva".

"A informação neste momento é extremamente positiva, é diferenciadora, é, de facto, remuneradora para aquilo que é o esforço geral das FADM [Forças Armadas de Defesa de Moçambique] em Cabo Delgado", disse.

Treinados para serem forças de reação rápida (QRF, em inglês) e adaptados aos desafios impostos pela insurgência na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, os elementos daquelas unidades estão dotados de características especiais como elevada mobilidade, prontidão, flexibilidade, interoperabilidade e capacidades de comando e controlo, avançou.

Segundo Martins de Brito, o balanço da atuação das QRF em Cabo Delgado tem sido feito junto da EUTM-MOZ pelo comando das FADM e pelas missões militares da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e do Ruanda, que também combatem os rebeldes naquela província.

Admitindo que a atuação das unidades em causa tem conhecido "alguns pequenos insucessos", alertou que a "erradicação do terrorismo" não será conseguida apenas com o recurso às QRF, porque este tipo de dispositivo está talhado para "operações cirúrgicas" e não atua como forças regulares, que estão preparadas para a ocupação de território e patrulhamento de rotina.

Com um mandato de dois anos, iniciado em setembro de 2022, a EUTM vai avaliar com as autoridades moçambicanas o futuro da sua presença em Moçambique, até ao final deste ano, mas já formou cerca de 60 instrutores moçambicanos que vão continuar o treino de forças especiais do país, avançou.

Além de proporcionar treino operativo às QRF, a EUTM-MOZ tem também fornecido equipamento de combate aos membros dessas unidades, ultrapassando já 80 milhões de euros o valor do apoio material prestado.

O mandato da EUTM-MOZ prevê a formação de 11 unidades de QRF moçambicanas, sendo que cada uma tem uma composição equivalente a uma companhia militar.

A atual missão é constituída por um contingente de 117 pessoas, 65 das quais de Portugal, país que também assume o comando da EUTM-MOZ.

A província de Cabo Delgado enfrenta há quase seis anos a insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos, ACLED.

A cerimónia de transição do comando está agendada para hoje, a partir das 15:00 locais (14:00 em Lisboa), no Quartel-General da Missão de Treino da União Europeia em Moçambique, em Maputo.

PVJ // VM

Lusa/Fim