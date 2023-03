O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 0,61 dólares abaixo dos 83,28 com que encerrou as transações na terça-feira.

O valor do Brent foi pressionado durante a sessão por um aumento nas reservas de petróleo dos EUA inesperado no mercado.

Este aumento gerou receios de uma desaceleração da procura, que já tinha surgido esta semana devido à perspetiva de novos aumentos de juros, de acordo com analistas.

DMC // RBF

Lusa/Fim