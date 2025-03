Carne, café, açúcar, milho e azeite de oliva estão entre os produtos que não serão taxados para entrar no país.

Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, em conferência de imprensa, a ideia é estimular a concorrência a favor do consumidor.

Atualmente, a tarifa de importação da carne é de 10,8%, do café 9%, do açúcar 14%, do milho 7,2% e do azeite 9%.

Entre os outros produtos para os quais serão eliminadas as taxas de importação contam-se ainda as sardinhas, as bolachas, o óleo de girassol e as massas alimentícias.

A medida, que entrará em vigor nos próximos dias, foi anunciada após uma reunião realizada na quinta-feira entre o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e vários dos seus ministros e empresários do setor alimentar e de abastecimento, no Palácio do Planalto.

A subida dos preços dos alimentos é um dos fatores atribuídos à perda de popularidade de Lula da Silva, cujo índice de aprovação se situa nos 24%, segundo a última sondagem Datafolha, o nível mais baixo dos seus três mandatos presidenciais.

O Brasil registou uma inflação de 4,83% em 2024, uma taxa superior à de 2023 (4,62%) e acima do limite máximo do objetivo fixado pelo emitente.

Perante a subida dos preços, o banco central tem vindo a aumentar a sua taxa de juro, que se situa em 13,25 % ao ano e deverá voltar a subir na próxima semana, de acordo com as expectativas do banco central.

MIM // APL

Lusa/Dim