A extradição de Sergey Vladimirovich Cherkasov será analisada pelo Ministério da Justiça, para que depois o Supremo Tribunal Federal estude se está de acordo com a Constituição, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Cherkasov está preso no Brasil desde abril de 2022, depois de ter sido impedido de entrar nos Países Baixos com documentos falsos que o identificavam como cidadão brasileiro.

O alegado espião pretendia infiltrar-se no Tribunal Penal Internacional (TPI), cuja Procuradoria está a investigar alegados crimes no conflito em curso na Ucrânia, bem como crimes relacionados com a guerra russa de 2008 na Geórgia, de acordo com os serviços de informação neerlandeses.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o alegado espião residiu em Washington entre 2018 e 2020, também sob uma identidade brasileira falsa, e atuou como "agente de um país estrangeiro sem autorização" e cometeu "fraude bancária".

No Brasil, onde chegou pela primeira vez em 2010, Cherkasov já foi condenado em primeira instância a 15 anos de prisão por uso de documentos falsos e também enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, corrupção e espionagem.

