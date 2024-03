No total, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde brasileiro, foram registados 1.017.278 casos prováveis, 207 mortes e 687 mortes em investigação.

Com 30.279 casos prováveis, São Paulo, a maior cidade da América do Sul, já ultrapassou em apenas dois meses o número de casos registados em todo o ano passado.

Mas é na capital, Brasília, que a situação atingiu níveis mais complexos, com 101.772 casos da doença e 53 mortes até hoje, sendo que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, alertou, no final da semana passada, que os centros de saúde da capital estavam a entrar em colapso e que o número máximo de casos ainda não tinha sido atingido.

O Ministério da Saúde do Brasil estima que, este ano, o número de casos chegue a 4,2 milhões, um recorde histórico.

Em 2023, o país sul-americano registou mais de 1,6 milhões de casos da doença, mais de um quinto de todos os notificados no mundo, e 1.094 mortes, um recorde histórico.

Os estados do Acre, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio de Janeiro e o Distrito Federal já decretaram situação de emergência.

Mais de 700 mil doses da vacina foram entregues a 315 municípios no país para serem distribuídas no serviço de saúde público.

Paralelamente à vacinação, as cidades de todo o país intensificaram a pulverização das ruas e as equipas de saúde estão a ir de casa em casa à procura de focos de reprodução do mosquito.

