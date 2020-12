Em relação aos casos de infeção, o país sul-americano totaliza 7.365.517 pessoas diagnosticadas, sendo que 46.696 desse total foram contabilizadas entre terça-feira e hoje.

No momento, a taxa de letalidade da covid-19 no Brasil está em 2,6 % e a taxa de incidência em 90 mortes e 3.504,9 casos por cada 100 mil habitantes.

A nível estadual, São Paulo (1.409.140), Minas Gerais (510.219), Bahia (476.955) e Rio de Janeiro (414.344) são as unidades federativas com mais casos de infeção.

Já os estados com maior número de mortes são São Paulo (45.576), Rio de Janeiro (24.773), Minas Gerais (11.355) e Ceará (9.942).

Ainda segundo os dados do Governo, mais de 6,4 milhões de pacientes já recuperaram da doença, enquanto que 770.941 infetados permanecem sob acompanhamento médico no Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo.

Face ao aumento de infeções e mortes nas últimas semanas, o autarca em exercício da cidade do Rio de Janeiro, Jorge Felipe, decidiu hoje interditar o turístico bairro de Copacabana durante a passagem de ano, permitindo a circulação apenas a moradores, como forma de evitar aglomerações, segundo o portal de notícias G1.

As autoridades locais estudam ainda impedir a entrada de autocarros de excursão na "cidade maravilhosa" nesse período festivo.

Além disso, também vendedores ambulantes poderão ser impedidos de trabalhar nos locais onde tradicionalmente se realizam festas de réveillon, para travar a aglomeração de pessoas e a disseminação do vírus.

Jorge Felippe é O presidente da Câmara dos Vereadores e assumiu a prefeitura após a detenção e afastamento do prefeito Marcelo Crivella, por suspeitas de corrupção na gestão municipal.

Também as praias da Baixada Santista, região metropolitana no litoral sul de São Paulo, vão estar encerradas na passagem de ano, para evitar aglomerações de turistas face à covid-19, anunciaram hoje os autarcas locais.

A decisão foi tomada após uma reunião entre os prefeitos dos nove municípios que constituem a Baixada Santista, que vão agora pedir ao governo estadual de São Paulo apoio, através da Polícia Militar, para garantir o encerramento das praias.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.718.209 mortos resultantes de mais de 77,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

