O avião da Força Aérea brasileira partiu do aeroporto de Telavive e está previsto que chegue ao Rio de Janeiro na madrugada de domingo.

A previsão do Ministério das Relações Exteriores é que sejam precisos mais 10 voos para concluir a retirada dos 2.700 brasileiros que manifestaram interesse em ser repatriados.

"Todos os que querem sair, sairão", disse o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer, citado em comunicado oficial.

Enquanto isso, na Faixa de Gaza, um grupo de 16 brasileiros iniciou o percurso para o sul do território, onde os espera outra dezena de cidadãos para tentarem cruzar a fronteira com o Egito.

O avião presidencial do Brasil aterrou na sexta-feira em Roma, Itália, com a intenção de voar para o Egito e tirar daí os brasileiros quando o Governo do país africano autorize a entrada no seu território.

O grupo islamita Hamas lançou há uma semana um ataque surpresa contra Israel com milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos dois territórios.

Nas últimas horas, um ultimato israelita à população do norte de Gaza provocou a fuga de centenas de milhares de habitantes de uma região que conta com 1,1 milhões de pessoas, ou seja, metade da população total do enclave, devido ao receio de uma iminente incursão terrestre em grande escala do exército israelita.

