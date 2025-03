Em comunicado, a Polícia Federal brasileiro indicou que "o resgate e a repatriação do bebé brasileiro, hoje com 1 ano e 4 meses, ocorreram em virtude da ação de diferentes órgãos públicos e entidades privadas nos dois países".

O recém-nascido tinha sido levado para Portugal no final de 2023.

A ação faz parte de uma investigação da Polícia Federal brasileira, que no final de 2023 descobriu uma rede dedicada ao "tráfico internacional de recém-nascidos" para a Europa no interior do estado de São Paulo, na cidade de Campinas, detalharam as autoridades.

A investigação teve início no dia 30 de novembro de 2023 após uma denúncia junto do Ministério Público brasileiro de que um bebé recém-nascido na cidade de Valinhos, no estado de São Paulo, e que ainda se encontra no hospital Santa Casa de Valinhos, tinha sido abandonado pela mãe e registado como filho de um homem de nacionalidade portuguesa.

Na ocasião, em declarações à Lusa, a Polícia Federal do Brasil confirmou que um cidadão português tinha sido colocado em prisão preventiva por suspeita de tráfico internacional.

"O trabalho conjunto da Polícia Federal com a Polícia Judiciária de Portugal, ainda naquele ano, permitiu uma ação humanizada ao bebé, que já havia saído do Brasil e já se encontrava no país europeu, tendo sido encaminhado com o devido cuidado pelos órgãos de Assistência Social de Portugal para família acolhedora no local", detalharam as autoridades.

O bebé permaneceu em Portugal até se confirmar que efetivamente não se tratava de criança portuguesa, já que os registos de nascimento tinham sido falsificados.

De acordo com a Polícia Federal brasileira, "após confirmada a nacionalidade brasileira do bebé, foi expedida ordem judicial portuguesa, que reconheceu a necessidade de repatriação para o Brasil".

Na sua chegada ao Brasil, o bebé foi entregue aos cuidados de uma instituição local que promove acolhimento familiar.

"A família acolhedora em Portugal já está em contacto com a família acolhedora no Brasil, para compartilhar informações essenciais e garantir uma transição cuidadosa", concluiu a Polícia Federal brasileira.

MIM // APL

Lusa/Fim