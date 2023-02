Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021 o Brasil registou cerca de 1,8 milhão de mortes, 18% a mais que no ano anterior e o maior número de óbitos desde 1974, quando começou a fazer a medição.

Em relação aos nascimentos, apenas cerca de 2,6 milhões de bebés foram registados no país, uma queda de 1,6% face a 2020.

"O número de nascimentos ficou bem abaixo até da mesma projeção que o IBGE havia feito e o número de óbitos ficou bem acima", disse Klívia Brayner, que coordenou a investigação.

Segundo a especialista, tal problema deve-se ao facto de a pandemia "agitar muito" o panorama demográfico do país.

Em 2020, o número de óbitos no Brasil já havia atingido seu maior patamar (cerca de 1,5 milhão) e com a continuação da pandemia cresceu mais do que o esperado.

Se comparado a 2019, o aumento foi de 469 mil óbitos (35,6%).

O estudo do IBGE indicou que o maior número de óbitos em 2021 foi registado na primeira metade do ano e que pessoas entre 40 e 59 anos foram a maioria, com quase 36% dos casos.

Antes da pandemia, no período entre 2010 e 2019, o crescimento das mortes no país era de 1,8%, em média.

CYR // LFS

Lusa/Fim