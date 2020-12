De acordo com os novos dados disponíveis no portal ´online´ das autoridades de saúde brasileiras, o total de casos confirmados elevou-se para 6.901.952.

No entanto, os números poderão ser superiores porque tendem a não ser todos registados aos fins de semana devido ao menor número de funcionários a processar os novos dados, especialmente nas pequenas cidades, pelo que o número real só deverá ser conhecido na terça-feira.

Por outro lado, 5.982.953 pessoas já se encontram recuperadas do vírus, o que equivale a 86,7% do total dos infetados, enquanto 737.597 estão sob cuidados médicos.

O Brasil, que registou a primeira morte devido a covid-19 a 12 de março, é atualmente um dos países mais flagelados pela pandemia, ao lado dos Estados Unidos e da Índia.

Dez meses depois da entrada da pandemia no país, o número de casos e mortos voltou a acelerar em todas as regiões, confirmando as piores projeções das autoridades.

Devido ao incremento de casos, muitos estados estão a endurecer as medidas de segurança e de distanciamento social, como é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, que registaram, respetivamente, até hoje 44.018 e 10.701 óbitos, sendo as cidades mais afetadas.

Face à aproximação das festas do Natal e do Novo Ano, as autoridades receiam que a pandemia se intensifique e, por isso, têm pedido cautela e celebrações reduzidas.

O Ministério da Saúde do Brasil já anunciou ter garantido a aquisição de 300 milhões de doses de vacinas, das quais, 70 milhões são desenvolvidas pela Pfizer e a BioNTech, embora a compra ainda não tenha sido formalizada.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.605.583 mortos resultantes de mais de 71,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.559 pessoas dos 348.744 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

