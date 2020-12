Nas últimas 24 horas, o maior país da América do Sul registou 431 mortes e 20.548 notificações de infeções por covid-19.

O Governo brasileiro também destacou que 6.568.898 pessoas infetadas já recuperaram da doença, enquanto que 744.365 pacientes contaminados estão sob acompanhamento médico.

Os Estados de São Paulo (45.902), Rio de Janeiro (24.942) e Minas Gerais (11.605) têm o maior número de óbitos provocados pela pandemia no país.

Considerando o número de casos, São Paulo (1.427.752), Minas Gerais (524.700) e Bahia (484.485) são, respetivamente, os que somam mais infeções até agora.

A prefeitura da cidade brasileira do Rio de Janeiro anunciou hoje que, devido à pandemia de covid-19, proibirá as queimas de fogos de artifício e fechará o acesso a todas as suas praias no Ano Novo para evitar aglomerações.

As praias da cidade mais emblemática do Brasil costumam reunir milhões de pessoas na passagem de ano, principalmente no bairro de Copacabana, que organiza uma grande festa com várias atrações e que já havia sido cancelada na semana passada para evitar a proliferação do novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

