Brasil reafirma interesse do Mercosul em acordo comercial com sudeste asiático

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu hoje o primeiro-ministro do Vietname, Pham Minh Chinh, e manifestou o interesse do Mercosul em negociar um acordo comercial com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).