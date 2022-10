Um relatório do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg), iniciativa do Observatório do Clima, rede que reúne cerca de 80 organizações não-governamentais ambientais, indicou que o Brasil é o quinto maior emissor de metano do mundo com 5,5% das emissões do planeta.

Se o Brasil continuar com as práticas atuais, porém, as emissões de metano em 2030 serão de 23,3 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 7% face às 21,7 milhões de toneladas que o país teve em 2020, alertou o relatório.

Na COP26, mais de 120 países se comprometeram a reduzir as emissões de metano em 30% até 2030 em comparação com os níveis de 2020. De acordo com vários estudos, esse gás é 25 vezes mais poderoso na retenção de calor do que o dióxido de carbono.

Atividade agrícola, uso da terra, manuseio de resíduos, incêndios florestais na Amazónia causados pela desflorestação e o setor energético são responsáveis pelas emissões desse gás no país.

A maior parte do metano (72%) resulta da atividade agrícola, um dos principais motores da economia do gigante sul-americano.

A pecuária é responsável por 91,6% das emissões do setor. Só os arrotos do gado respondem por mais da metade (11,5 milhões de toneladas) do metano lançado na atmosfera pelo Brasil, refere o relatório.

Outras causas do aquecimento por metano neste setor são os excrementos de animais, as lavouras de arroz irrigado e a queima de resíduos de cana-de-açúcar.

De acordo com o estudo, estratégias como a implantação de tecnologias de engorda, o melhoramento genético dos animais e nas dietas de ruminantes, bem como o preparo mais adequado dos solos para o cultivo do arroz, ajudam a reduzir as emissões.

Acabar com a desflorestação ilegal, reduzir o uso de lenha para cozinhar, controlar despejos na indústria de óleo e gás, erradicar aterros e aproveitar 50% do biogás produzido em aterros sanitários são outras opções que o país pode adotar.

Se o país mantiver as políticas atuais, aumentará as emissões em 7%, mas se usar as estratégias apontadas para os diferentes setores, poderá reduzir as emissões de metano em 36% até 2030, e até reduzi-las em 75% até 2050, de acordo com o relatório.

CYR // LFS

Lusa/Fim