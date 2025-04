De acordo com uma nota do Itamaraty, os dois líderes diplomáticos conversaram por telefone na terça-feira, com Mauro Vieira a reforçar o "convite para que Moçambique participe do II Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural", que se realiza na capital brasileira entre 20 e 22 de maio.

Esta reunião dos ministros da agricultura africanos e do Brasil surge na sequência da criação da Aliança Global contra a Fome e Pobreza, inaugurada no ano passado durante a presidência brasileira do G20.

Durante a conversa, o ministro brasileiro "cumprimentou o Governo moçambicano pelos esforços em prol da estabilidade nacional e das soluções para os desafios do país".

O chanceler referiu-se assim ao encontro, realizado no final de março, entre o Presidente da República, Daniel Chapo, e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que liderou os protestos contra os resultados das eleições de outubro passado.

Nesse encontro, Mondlane concordou em suspender os protestos, face aos avanços nas conversações entre Chapo, os partidos políticos e a sociedade civil, que culminou num acordo que prevê alterações à Constituição e aos sistemas político, judicial e eleitoral.

