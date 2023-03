Em conferência de imprensa, com o ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Mauro Vieira, e o seu homólogo uruguaio, Francisco Bustillo, no Palácio Itamaraty, em Brasília, as duas delegações anunciaram a assinatura de uma declaração conjunta, na qual se comprometem a avançar com vários temas de importância comum.

O Brasil e Uruguai têm, de acordo com a declaração lida por Mauro Vieira, "responsabilidade de impulsionar o atual processo de modernização do Mercosul".

"Precisamos de um Mercosul que beneficie as nossas sociedades e que seja aberto e integrado ao mundo", disse, referindo-se ao bloco formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

O objetivo é ampliar a rede de acordos externos, não só com a UE, mas também com a China, país que será visitado pelo Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, em finais de março.

"Trabalharemos juntos nas negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Trabalharemos ativamente em busca de acordo comerciais equilibrados com outros blocos e países, em questões centrais como eliminação de barreiras ao comércio, melhoria da infraestrutura e fomento do desenvolvimento sustentável", afirmou o chefe da diplomacia brasileira.

Lula da Silva já admitiu por vários vezes que quer ver concluído o acordo entre o bloco Mercosul e a União Europeia ainda durante o 1.º semestre.

Quanto às infraestruturas, Francisco Bustillo garantiu que os dois países vão trabalhar para "concretizar as obras".

Em cima da mesa está, de acordo com a declaração, a dragagem da hidrovia Uruguai-Brasil, a construção de uma nova ponte sobre o Rio Jaguarão, mas também, através da assinatura de um acordo em 30 dias, para a nacionalização conjunta do Aeroporto de Rivera, no Uruguai, na fronteira com Santana do Livramento, no Brasil.

O Governo brasileiro convidou ainda o Governo uruguaio a participar da reunião do G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo, que terá lugar no Brasil em 2024.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países reuniram-se no âmbito da visita de Bustillo a Brasília, juntamente com os ministros da Economia e Finanças do Uruguai, Azucena Arbeleche, e dos Transportes e Obras Públicas, José Luis Falero, que realizaram reuniões separadas com os seus homólogos brasileiros.

