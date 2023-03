A informação foi confirmada numa nota publicada pelo Ministério da Agricultura depois de Fávaro anunciar o levantamento da importação de carnes bovinas para a China.

"Tenho a certeza que isso é um passo para que o Brasil avance cada vez mais com o credenciamento de plantas e oportunidades para a pecuária brasileira", disse Fávaro, após o encontro que serviu como preparação para a visita de Estado que o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, fará à China entre 26 e 30 de março.

As importações de carne bovina produzida no Brasil para a China estavam suspensas desde fevereiro após a confirmação de um caso isolado e atípico de encefalopatia espongiforme bovina (conhecida como doença das "vacas loucas"), identificado numa pequena propriedade no município de Marabá, no estado do Pará.

Desde a descoberta do caso, o Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro informou trabalhar com transparência para tomar todas as providência necessárias conforme protocolo de importação internacional.

Na ocorrência da doença num animal do Pará, laboratórios internacionais identificaram que o caso era atípico e resultado do envelhecimento natural do animal.

