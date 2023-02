"Os recursos serão destinados às áreas da agricultura, desenvolvimento social e defesa civil", indicou o Governo brasileiro em comunicado.

Esta decisão surge na sequência de apelos por parte de presidentes de câmara, deputados, vereadores e entidades representativas dos trabalhadores de campo que estiveram hoje reunidos no Palácio do Planalto, em Brasília, com o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e vários ministros.

De acordo com as autoridades brasileiras, 317 municípios decretaram emergência devido à falta de chuva no estado mais a sul do país que faz fronteira com a Argentina e o Uruguai.

De acordo com a imprensa, uma comitiva composta por, entre outros, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávar, e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, deslocam-se ao estado na quinta-feira para anunciar novas medidas de combate à seca no Rio Grande do Sul.

