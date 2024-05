O Governo brasileiro anunciou uma linha de financiamento para a compra de máquinas, equipamentos e serviços, outra para financiar empreendimentos e projetos customizados, incluindo obras de construção civil, e uma linha de crédito para micro, pequenas e médias empresas.

Na cerimónia em que as medidas foram anunciadas, o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que não apenas o Rio Grande do Sul, mas qualquer região que tiver um problema climático no país terá uma ação especial do Governo.

"É por isso que nós estamos trabalhando a construção de um plano antecipado para tentar evitar que essas coisas aconteçam nesse país. Nós temos consciência de que muitas vezes, em muitos outros momentos históricos, o Governo anunciou medidas, mas depois passa o tempo, as medidas não acontecem rapidamente, o dinheiro não chega e as obras não acontecem. A nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático", acrescentou.

Desde o fim de abril, o estado brasileiro do Rio Grande do Sul tem sido atingido por chuvas torrenciais que deixaram cidades inteiras inundadas.

As autoridades brasileiras confirmaram 170 mortes causadas pelas tempestades no sul do país. Desse total, 169 óbitos foram registados no Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina.

As chuvas deixaram mais de 47,6 mil pessoas sem abrigo e mais de 580 mil pessoas desalojadas, ou seja, que estão em casas de familiares e amigos. Além disso, a crise afetou 2,3 milhões de pessoas que vivem em 471 cidades do Rio Grande do Sul.

CYR // JMC

Lusa/Fim