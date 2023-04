Este encontro marca o "relançamento da parceria estratégica entre Brasil e Angola", frisou Mauro Viera, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, após a VII Reunião da Comissão Mista, na qual foram assinados vários acordos e memorandos entre os dois países lusófonos.

Este "novo impulso no relacionamento" deverá "ampliar ainda mais os investimentos bilaterais", sublinhou o ministro brasileiro.

Entre os acordos assinados, o diplomata brasileiro destacou o acordo para evitar a dupla tributação dos lucros do transporte aéreo e marítimo internacional e um acordo na área da saúde, "importante para adensar a cooperação projeto banco de leite em Angola" .

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Angola, Téte António, agradeceu "ao povo brasileiro pelo tratamento fraternal" e felicitou as delegações técnicas dos dois países que ao longo dos últimos meses reuniram-se com foco na agricultura, economia, transporte, educação, saúde e segurança pública.

Téte António anunciou ainda que a embaixada do Brasil em Angola terá um adido de agricultura de forma a impulsionar as reações entre os dois países nesta área.

Durante o seu discurso, Téte António disse ainda que as duas partes discutiram assuntos diversos como as alterações climáticas, a reforma do conselho das nações unidas, e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), cuja presidência pertence neste momento a Angola.

Na VII Reunião da Comissão Mista Brasil-Angola foi assinado ainda um memorando de entendimento entre as agências de aviação civil de Brasil e Angola e um outro memorando de reforço da educação.

Em 2022, as exportações brasileiras para Angola cifraram-se em 584,19 milhões de euros, um crescimento de 56,9% em relação a 2021 e as importações foram de 699,13 milhões de euros, um aumento de 352%

"As exportações do Brasil para Angola incluem carnes (17%) e partes e acessórios dos veículos automotivo (16%). Já as importações são constituídas por óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos (66%) e óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (34%)", frisou a diplomacia brasileira.

MIM // PJA

Lusa/Fim