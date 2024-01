O Selo Indígenas do Brasil será usado para identificar produtos da agricultura familiar, extrativistas e artesanal, segundo comunicado divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) do país, que criou o selo numa ação conjunta com Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e Fundação Nacional dos Povos indígenas (Funai).

"O Selo Indígenas do Brasil está previsto em um dos Eixos da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (...) e busca identificar a origem étnica e territorial dos produtos dos povos e comunidades indígenas, contribuindo com o processo de inclusão produtiva e com o fortalecimento do 'etnodesenvolvimento'", salientou o Secretário de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais do MDA, Edmilton Cerqueira.

O Governo brasileiro acrescentou que o "selo é uma demonstração de valorização e do reconhecimento da importância dos povos indígenas" e serve para estimular o consumo sustentável, além de gerar rendimentos e contribuir para o desenvolvimento regional.

Por outro lado, "também aproxima o consumidor da cultura indígena, que tanto contribui para a construção da identidade do povo brasileiro", conclui-se no comunicado.

CYR // JMC

Lusa/Fim