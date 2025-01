Só em dezembro, 690.236 estrangeiros visitaram o Brasil, número 11,1% maior que o registado no mesmo mês de 2023 e o terceiro melhor dezembro da série histórica.

De acordo com os dados oficiais, os estados brasileiros de São Paulo (2.207.015), Rio de Janeiro (1.513.235), Paraná (894.536) e Rio Grande do Sul (879.412) foram as principais portas de entrada de visitantes estrangeiros no Brasil no ano passado.

Os argentinos lideraram o número de visitantes internacionais que chegam ao Brasil (1.953.548 turistas), seguidos pelos norte-americanos (696.512 turistas) e os chilenos (651.776 turistas).

Até novembro de 2024, o valor gasto pelos turistas estrangeiros no país sul-americano somou 6,62 mil milhões de dólares (6,38 mil milhões de euros), a maior cifra registada nos 11 primeiros meses do ano desde 1995 e 5,3% superior ao verificado no mesmo período de 2023 (6,29 mil milhões de dólares ou 6,07 mil milhões de euros).

Os gastos pelos turistas estrangeiros ultrapassam, inclusive, o valor de igual período em 2014 (6,30 mil milhões de dólares ou 6,07 mil milhões euros), quando o país o campeonato do mundo de futebol.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, atribuiu os resultados ao trabalho de promoção internacional realizado nos últimos dois anos e prevê-se que mantenha.

"Esse crescimento expressivo que tivemos em 2023 e 2024 vai se manter nos próximos anos, e o turismo brasileiro começa a virar uma página importante de deixar de ser um potencial para se tornar uma realidade", afirmou Freixo.

O presidente da Embratur reforçou que a atração de turistas estrangeiros pode tornar-se um segmento importante da economia brasileira na geração de emprego e rendimento, de atração de receitas internacionais, além de um "modelo de um desenvolvimento económico que pode ser aliado do meio ambiente".

Para 2025, o Governo brasileiro anunciou a meta de chegar a 6,9 milhões de turistas estrangeiros e já anunciou editais e ações para a atração de novos voos em rotas nacionais e internacionais.

Além disso, no próximo ano, o Brasil receberá importantes eventos, como a Conferência do Clima da ONU (COP30), que acontecerá em Belém, no estado do Pará, e a reunião do BRICS, em Brasília, que devem atrair milhares de visitantes internacionais ao país.

CYR // ANP

Lusa/Fim