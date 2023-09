"O Brasil comemora a primeira licença de exploração de petróleo e gás natural na Margem Equatorial. Isso é a possibilidade de achar gás para reindustrializar o Brasil, de gerar mais recursos para o fundo social, para saúde e educação", realçou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

De acordo com o ministro, significa mais recursos para financiar a transição energética e, com isso, avançar mais rápido ainda na migração da matriz de combustível fóssil para a verdadeira transição energética.

"Vamos aprimorar a nossa política de descarbonização através dos biocombustíveis e investir em energia limpa: eólica, solar, biomassa e biometano", sustentou.

As declarações do governante surgem após a Petrobras ter recebido, na sexta-feira, a primeira licença ambiental para perfurar poços com a finalidade de pesquisa da capacidade de produção na Margem Equatorial, no segmento da Bacia Potiguar.

A Bacia Potiguar encontra-se no litoral do estado do Rio Grande do Norte (Nordeste do Brasil) e, junto com a região em frente à foz do Amazonas, faz parte da chamada Margem Equatorial, horizonte de exploração no Oceano Atlântico, em que a Petrobras estima que existam enormes reservas de hidrocarbonetos.

O ministro de Minas e Energia disse ainda que as reservas estimadas de dois bilhões de barris de petróleo "têm enorme potencial para desenvolver as regiões Norte e Nordeste, atrair investimentos e trazer benefícios económicos e sociais para as populações dos estados e municípios da região".

A área da Margem Equatorial próxima à foz do rio Amazonas é considerada uma promissora reserva de hidrocarbonetos, onde a Guiana e o Suriname já descobriram depósitos com reservas de 13 mil milhões de barris de petróleo bruto.

