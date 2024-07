"Todos os países enfrentam a criminalidade organizada, é possível que alguns membros de fações criminosas tenham vindo para Portugal, até pela facilidade da língua e pelo tradicional acolhimento que Portugal dá aos brasileiros, e que é recíproco, isso pode eventualmente ter facilitado", admitiu o governante no final de um encontro com responsáveis da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorreu esta tarde, na sede da instituição, em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas, Lewandowski garantiu estar atento ao problema e disse que existe uma grande cooperação entre as autoridades portuguesas e brasileiras não só relativamente a este tema, mas também ao tráfico de drogas.

Esta foi uma das questões debatidas com as ministras da Justiça, Rita Júdice, e da Administração Interna, Margarida Blasco, nos encontros que o governante brasileiro teve com as autoridades portuguesas durante a sua visita esta semana.

"Estamos atentos a este fenómeno e a polícia federal especial está em colaboração com as autoridades portuguesas, não só neste tema, mas também no âmbito do tráfico de drogas, em que somos usados como um corredor por outros países da América do Sul, já que não somos produtores", afirmou, mostrando-se também preocupado com a introdução de drogas sintéticas no país, provenientes da União Europeia e dos Estados Unidos da América.

No final do ano passado, a CNN Portugal noticiou um relatório do Serviço de Informações de Segurança (SIS) de Portugal que apontava para a presença de cerca de 1.000 pessoas ligadas ao PCC que vivem e fazem operações de negócios no país, principalmente na região de Lisboa.

O PCC é considerado a maior rede de crime organizado do Brasil, que controla parte do grande tráfico internacional de cocaína da América do Sul com destino ao mercado europeu.

MBA // ANP

Lusa/Fim