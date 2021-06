O barco foi intercetado quarta-feira à noite em águas internacionais do Oceano Atlântico, a cerca de 426 quilómetros da costa do Recife, a capital do estado de Pernambuco (nordeste), por um navio patrulha oceânica da Marinha do Brasil, em que embarcaram os oficiais da Polícia Federal responsáveis pela operação.

"A droga ainda será pesada (à chegada ao porto de Recife), mas estima-se que exceda duas toneladas de haxixe, o que, a confirmar-se, colocaria a apreensão entre as maiores desta substância da história", disse a Polícia Federal, através de um comunicado.

Segundo a declaração, a apreensão foi o resultado de uma operação conjunta da Polícia Federal e da Marinha do Brasil, com a colaboração das alfândegas francesas, das autoridades das Ilhas Virgens Britânicas e do Centro de Análise e Operações Marítimas contra Estupefacientes (MAOC-N).

Segundo as autoridades brasileiras, o haxixe encontrado foi feito a partir de tricomas de Cannabis (pêlos de plantas) e tem uma alta concentração de THC.

Os dois tripulantes do veleiro foram presos e serão acusados de tráfico internacional de droga aquando da sua chegada à sede da Superintendência da Polícia Federal em Recife.

"A apreensão confirma a existência de uma rota marítima transcontinental para o tráfico de haxixe com destino ao Brasil, através da qual os carregamentos de droga transitariam em grandes quantidades", de acordo com a Polícia Federal.

