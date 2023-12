Com o pagamento, este mês, de 164,2 milhões de reais [30,6 milhões de euros], o país liquidou as suas contribuições para o orçamento anual regular da Organização e "está em dia", anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil em comunicado.

Na mesma nota, lê-se que o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao cumprir com as suas obrigações financeiras, "fortalece a sua capacidade de atuação na ONU e nos demais organismos internacionais, reforçando o seu compromisso com o multilateralismo".

O Ministério das Relações Exteriores recordou ainda que, em novembro, o Brasil atingiu o pagamento mínimo exigido, cerca de 500 milhões de reais (cerca de 95 milhões de euros), para garantir o direito de voto na Assembleia Geral da ONU a partir de 01 de janeiro de 2024.

Desta forma, o Brasil, que tem assento no Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente até 31 de dezembro, disse que no total já efetuou pagamentos de cerca de 1,36 mil milhões de reais (cerca de 260 milhões de euros) à ONU.

Além da ONU, o Brasil também liquidou ao longo deste ano outras dívidas em aberto que tinha com várias organizações multilaterais, incluindo o Mercado Comum do Sul (Mercosul), do qual faz parte juntamente com a Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

MIM // VM

Lusa/Fim