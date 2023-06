Lula da Silva visitou uma feira agrícola na cidade de Luis Eduardo Magalhães, no interior do estado da Bahia, na qual o Ministério da Agricultura informou sobre as novas linhas de crédito, no valor total de cerca de 12 mil milhões de reais (2,3 mil milhões de euros).

A verba disponibilizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) e outras entidades do setor público será usada para financiar investimentos em energia renovável, obras de irrigação e construção de silos, entre outros fins.

O chefe de Estado valorizou a contribuição do setor agrícola para a economia brasileira, na qual tem participação crescente, calculada em torno de 8% do Produto Interno Bruto (PIB).

No primeiro trimestre deste ano, a agricultura brasileira registou um crescimento de 21,6% face aos últimos três meses de 2022, segundo dados oficiais.

O Presidente pediu o fim das rivalidades entre pequenos e grandes produtores agrícolas e sustentou que ambos são totalmente necessários, se complementam, ajudam o país e "produzem os alimentos que o Brasil e parte do mundo consome".

Lula da Silva assegurou ainda que o desenvolvimento do campo impulsiona outros setores, porque "quando a agricultura vai bem, a indústria também vai bem e vende mais maquinaria", pelo que "o Estado vai continuar a financiar" pequenos e grandes produtores.

