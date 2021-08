A missão, que foi decidida em 18 de agosto, "contará com a participação de uma aeronave de transporte KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira, prevista para partir em direção a Porto Príncipe no próximo fim de semana, com o propósito de levar pessoal e material de apoio à emergência humanitária", explicou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em comunicado.

Ainda de acordo com o executivo, a missão deverá contar com equipas de especialistas e peritos em busca e resgate em estruturas urbanas colapsadas, além de contar com 'kits' de medicamentos e consumíveis estratégicos para assistência farmacêutica de emergência, doados pelo Ministério da Saúde.

Em causa está uma ação interministerial envolvendo os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, das Relações Exteriores, da Saúde e do Desenvolvimento Regional, definida no âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial sobre Cooperação Humanitária Internacional.

O Governo brasileiro salientou ainda que a configuração da missão poderá ser ajustada em função das necessidades e dos entendimentos que estão a ser mantidos com o executivo haitiano.

"Por ocasião do Dia Internacional Humanitário, celebrado em 19/08, o Governo do Brasil reitera a sua manifestação de solidariedade ao povo haitiano e reafirma o seu compromisso com o bem-estar e a estabilidade do Haiti", conclui o comunicado.

O sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter que abalou no sábado o Haiti fez pelo menos 2.189 mortos e 12.268 feridos, segundo um novo balanço da proteção civil haitiana, que aponta ainda que há pelo menos 332 pessoas desaparecidas.

A região mais afetada pelo sismo é o departamento do Sul, que registou 1.832 mortos, de acordo com o último boletim da Proteção Civil.

Cerca de 53 mil casas terão sido destruídas, com mais de 77 mil a terem sofrido vários danos.

A localidade mais afetada é Marigot, onde 500 das 615 habitações ficaram destruídas.

As autoridades estimam que 650 mil pessoas necessitem de ajuda humanitária urgente, o que corresponde a cerca de 40% da população das três regiões mais afetadas, situadas na península sudoeste do país.

O sismo de sábado já é o segundo mais letal dos últimos 25 anos na América Latina, depois do devastador terramoto de 2010 no Haiti.

