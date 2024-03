Segundo o Governo brasileiro, serão criadas 140 mil vagas para estudantes.

"Eu lembro da loucura do Túlio Maravilha [jogador de futebol brasileiro] tentando marcar mil golos, eu lembro do do Romário querendo marcar mil golos, da festa do Pelé ao marcar mil golos. Por que não podemos marcar mil Institutos técnicos [federais] no Brasil?", disse Lula da Silva num breve discurso numa cerimónia realizada hoje em Brasília.

"É com base no investimento na educação que teremos certeza que esse país vai chegar a ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido", acrescentou.

O Presidente brasileiro reafirmou que no seu Governo é proibido considerar investimentos sociais como despesa e garantiu que o dinheiro destinado à educação também reforça "o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas".

No seu discurso, Lula da Silva lembrou problemas como a fome e a pobreza no mundo, que incluiu na agenda do G20, grupo das maiores economias do mundo a que o Brasil preside este ano.

"O mundo é tão ingrato que há 735 milhões de pessoas que dormem com fome todas as noites", quando "os países mais ricos gastam triliões de dólares em armas", afirmou.

O ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana, discursou no mesmo evento e acrescentou que, além de construir novas instituições de ensino, o objetivo passa igualmente por reformar escolas já existentes.

