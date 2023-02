"Tenho pena de que não sejamos todos mais expeditos a resolver os problemas das pessoas. O que o BPI fez foi possibilitar que todas as pessoas resolvessem o seu problema", afirmou, considerando que nas negociações se tarda muito para chegar "exatamente à mesma conclusão".

"Não se avança nada, nada e perde-se tempo. A minha preocupação são as pessoas que trabalham no BPI, não são os sindicatos", disse João Pedro Oliveira e Costa na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2022 (lucros de 365 milhões de euros).

Questionado sobre se isso significa que a negociação salarial com os sindicatos acabará com os bancos atualizarem os salários nos mesmos 4% que já decidiram atribuir, Oliveira e Costa respondeu que não sabe e que processo continua, mas que o BPI faz o seu "caminho".

"Não sei se acabará nos 4%. Eu não digo que não me interessam as negociações com sindicatos, digo que não vou ficar à espera de negociações com sindicatos para fazer o meu caminho, porque se não o fizer sou eu quem é avaliado negativamente pelos meus funcionários. Pelo menos em 4% [de aumentos salariais] já pus a fasquia", declarou.

Oliveira e Costa considerou que é importante haver estruturas de representação de trabalhadores, mas que quando há uma negociação não é correto haver informação libertada e manifestações.

"Não pode haver esta dicotomia do nós e eles, de um lado os sindicatos e do outro os bancos, já podíamos ter evoluído, isso passou-se no século XIX, devíamos evoluir para maior colaboração, mais confiança. (...) Eu revejo-me numa sociedade mais colaborativa, menos ideológica, estamos todos para o mesmo, melhorar as condições de trabalho das pessoas", disse.

O gestor disse ainda que, em 2022, a massa salarial aumentou 7% e que nos funcionários de ordenados mais baixos houve subidas de 20%. Já a administração não teve aumentos, afirmou.

BPI, Novo Banco e Santander Totta anunciaram, em meados de janeiro, que iam atualizar os salários dos seus trabalhadores em 4% a partir de janeiro, isto quando decorre a negociação da revisão salarial de 2023 do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) entre o grupo negociador da banca e os sindicatos.

À Lusa, sindicatos bancários disseram esperar que as atualizações salariais sejam um bom sinal, não uma forma de esvaziar a negociação coletiva (que abrange trabalhadores no ativo mas também reformados) e dar a entender que o valor final será dessa ordem.

Mais Sindicato, Sindicato dos Bancários do Centro e SBN (afetos à UGT) reivindicam, para este ano, 8,5% de atualização de tabelas e cláusulas de expressão pecuniária. O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) exige 6,25%.

A primeira proposta das instituições financeiras subscritoras do ACT era de 2,5% de aumento salarial, abaixo das previsões da inflação para este ano, valor que os sindicatos consideraram indigno. Os sindicatos bancários afetos à UGT disseram, no fim de janeiro, que os bancos estão dispostos a ir acima de 2,5%.

O BPI anunciou hoje lucros consolidados de 365 milhões de euros em 2022, mais 19% do que no ano anterior.

No final de 2022, o banco tinha 4.404 trabalhadores, menos 74 do que em 2021. Na rede comercial tinha 278 balcões, menos 19 face a 2021.

