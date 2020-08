Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, a BP afirmou que estas perdas milionárias no primeiro semestre do ano contrastam com os lucros atribuídos de 4.756 milhões de dólares (4.042 milhões de euros) obtidos no mesmo período do ano passado.

O volume de negócios total da empresa no semestre - janeiro a junho - foi de 90.730 milhões de dólares (77.120 milhões de euros), enquanto que as perdas antes de impostos nos seis meses ascenderam a 24.547 milhões de dólares (20.864 milhões de euros).

A empresa pagará um dividendo de 5,25 dólares (4,46 euros) por ação no segundo trimestre em comparação com 10,5 dólares (8,9 euros) no trimestre anterior, devido à contração da procura de petróleo depois do cancelamento dos voos devido à pandemia.

A dívida líquida em 30 de junho era de 40.900 milhões de dólares (34.765 milhões de euros), em comparação com 46.500 milhões de dólares (39.525 milhões de euros) no ano anterior, e a liquidez atingiu 47 mil milhões de dólares (39.950 milhões de euros).

A companhia petrolífera estima que a procura global de petróleo bruto será entre menos oito e nove milhões de barris por dia do que em 2019 e adverte que existe o risco de a pandemia ter um impacto duradouro na economia global, com um possível enfraquecimento da procura de energia durante um período de tempo sustentado.

O preço do petróleo foi inferior em cerca de 57% - 29,50 dólares por barril - no segundo trimestre face ao mesmo período de 2019.

Além da pandemia, o setor petrolífero enfrentou problemas de natureza geopolítica depois de a Arábia Saudita e a Rússia terem iniciado uma guerra de preços no início do ano, à qual se seguiu a pandemia da covid-19 que fez baixar a procura.

No primeiro semestre de 2020, a BP readquiriu 120 milhões de ações ordinárias por 776 milhões de dólares (659 milhões de euros) e fez aquisições no primeiro semestre do ano no valor de 67.656 milhões de dólares (57.507 milhões de euros).

O CEO (Chief Executive Officer) da empresa, Bernard Looney, disse que estes resultados representam outro momento "muito desafiante" para a indústria, mas observou que o desempenho da empresa é resistente, "com bom fluxo de caixa e, mais importante, com operações seguras e responsáveis.

A BP informou que está a acompanhar de perto o impacto da covid-19 nas suas operações globais e que até agora não houve qualquer impacto operacional direto significativo, embora isto possa mudar durante o resto do terceiro trimestre (de julho a setembro).

Também informou que presta apoio às comunidades em que opera, tais como a concessão de descontos a serviços de emergência e trabalhadores da saúde no Reino Unido e nos Estados Unidos, bem como a doação de equipamento de proteção para a promoção da saúde e do uso de máscaras em África.

Além dos resultados, a empresa informou que espera investir cerca de cinco mil milhões de dólares (4,25 mil milhões de euros) em projetos de baixas emissões carbono até ao final desta década.

