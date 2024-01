"A minha visita reflete o firme compromisso da União Europeia com o povo da Guatemala e com uma democracia ameaçada que estamos aqui para defender e apoiar", escreveu Borrell numa mensagem publicada através da rede social X.

O chefe da diplomacia comunitária, que está em viagem oficial ao país centro-americano, anexou uma foto em que aparece cumprimentando Arévalo, que toma hoje posse como presidente.

A cerimónia contará com a presença de nove chefes de Estado, incluindo o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o do Chile, Gabriel Boric, e o Rei de Espanha, Felipe VI.

Arévalo venceu inesperadamente as eleições de 2023 e será presidente após frustradas as tentativas do Ministério Público da Guatemala de anular o resultado do sufrágio, em que derrotou a ex-primeira-dama Sandra Torres Casanova.

O Ministério Público argumentou que as eleições não deveriam ser válidas, alegando que as atas eleitorais utilizadas não eram as originalmente aprovadas pelo Tribunal Supremo Eleitoral, o que na sua opinião, constituía uma irregularidade.

Contudo, a 14 de dezembro passado, o Tribunal Constitucional da Guatemala, o mais alto tribunal do país, apoiou Arévalo e ordenou que a sua tomada de posse acontecesse durante este mês de janeiro.

Após as eleições, o presidente eleito alertou que o Ministério Público da Guatemala tentaria levar a cabo um "golpe de Estado" contra si.

A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) também falou de uma "tentativa de golpe de Estado" por parte do Ministério Público, pelos seus esforços para anular os resultados das eleições.

