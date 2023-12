O Seminário Diplomático -- que é organizado anualmente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português -- contará também com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, Vivian Balakrishnan, em algumas das sessões do encontro, cujo objetivo será fazer o balanço dos acontecimentos internacionais mais relevantes de 2023.

A abertura dos trabalhos será feita pelo chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, e por Borrell, que, como Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, discutirá o posicionamento da comunidade perante as questões de natureza estrutural para a Europa, "como o alargamento a leste, bem como questões que exigem respostas urgentes e emergentes, destacando-se, no panorama internacional, as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente", de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

O segundo dia de trabalhos do seminário - que decorrerá na Fundação Oriente, em Lisboa -- dará destaque às relações entre a Europa e a Ásia, onde o mais alto diplomata singapurense debaterá as relações comerciais entre a UE e a comunidade de países do sudeste asiático (ASEAN, na sigla em inglês), bem como o papel que Portugal poderá desempenhar como ponte entre os dois continentes.

Esta edição do Seminário Diplomático discutirá ainda questões regionais e servirá para atribuir o prémio Francisco de Melo Torres ao diplomata económico do ano.

