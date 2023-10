"É necessária urgentemente uma pausa nas hostilidades para permitir o acesso humanitário", escreveu Borrell na sua conta na rede social X (ex-Twitter), citado pela agência Efe.

O responsável europeu acrescentou que Gaza vive "um completo 'apagão' e isolamento, enquanto continuam os intensos bombardeamentos" de Israel.

"A Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina no Médio Oriente adverte sobre a desesperada situação dos habitantes de Gaza, sem eletricidade, alimentos e água. Morreram demasiados civis, incluindo crianças. Isto vai contra o direito internacional humanitário", declarou o chefe da diplomacia da UE.

Josep Borrell sublinhou que a UE "condena todos os ataques contra civis, incluindo os contínuos ataques indiscriminados com 'rockets' contra Israel", pedindo "a libertação imediata e incondicional de todos os reféns sequestrados pelo grupo islamita Hamas.

Os chefes de Estado e do Governo da União Europeia pediram na quinta-feira, em Bruxelas, "corredores humanitários e pausas humanitárias" para que chegue ajuda à Faixa de Gaza.

O ministro da Defesa de Israel disse hoje que "o solo tremeu em Gaza" e que a guerra contra os líderes do enclave palestiniano, o grupo islamita Hamas, entrou numa nova etapa.

"Passamos para a próxima etapa da guerra", disse o ministro da Defesa, Yoav Gallant, em declarações hoje divulgadas pelos meios de comunicação israelitas.

"Na noite passada [sexta-feira], o solo tremeu em Gaza. Atacamos acima do solo e no subsolo. (...) As instruções para as forças são claras. A campanha continuará até novo aviso."

As suas declarações marcam a aceleração gradual rumo a uma possível ofensiva terrestre total no norte de Gaza.

O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, sobretudo civis, além de 220 sequestradas. Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas desde 2007.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de 7.300 mortos e cerca de 19.000 feridos na Faixa de Gaza, a grande maioria civis, dos quais mais de 3.000 são crianças.

