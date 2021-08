Josep Borrell fez o pedido durante uma conversa telefónica com o novo chefe da diplomacia iraniana, Hossein Amir Abdollahian, que sublinhou "o compromisso de Teerão com o diálogo e a interação construtiva", indica um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica.

"Para o Irão, uma negociação que tenha resultados tangíveis e práticos e garanta os direitos e interesses do povo é aceitável", assinalou Abdollahian, que obteve o voto de confiança do parlamento há dois dias, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

As negociações em Viena para salvar o acordo nuclear de 2015 entre as grandes potências e o Irão estão suspensas desde junho devido à transferência do poder em Teerão após a vitória do Presidente ultraconservador Ebrahim Raissi, cujo governo deve tomar posse em breve.

As conversações, coordenadas pela União Europeia, visam conseguir que os Estados Unidos regressem ao pacto, que abandonaram em 2018, e que o Irão volte a cumprir as suas obrigações no âmbito do acordo, que desrespeita desde 2019.

Borrell e Abdollahian abordaram ainda a situação no Afeganistão desde a tomada do poder pelos talibãs há perto de duas semanas e a provável crise de refugiados.

O chefe da diplomacia europeu considerou tratar-se de "um novo desafio para a região e para o mundo", tendo destacado a necessidade de aumentar a cooperação no caso dos refugiados.

O seu homólogo iraniano insistiu que o Irão espera que se forme no Afeganistão "um governo inclusivo, que reflita a composição étnica e demográfica" do país.

Também assinalou que a República Islâmica acolhe mais de 3,5 milhões de afegãos e que uma nova vaga de refugiados é "um problema grave, que requer a assistência de outros países e organizações internacionais".

