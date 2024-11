Borrell apela ao diálogo, à contenção e à calma de todas as partes em Moçambique

O chefe da diplomacia europeia apelou hoje "ao diálogo político, à contenção e à calma de todas as partes" em Moçambique, pedindo que as próximas fases do processo eleitoral se pautem pelo respeito pelo Estado de direito e pela transparência.