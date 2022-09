Antes da partida para o Castelo de Balmoral, na Escócia, onde vai apresentar formalmente a demissão à rainha Isabel II, Johnson falou perante dezenas de assessores, membros do Governo e também de uma multidão de câmaras fotográficas e de televisão.

"Vou dar a este Governo nada mais do que o mais apoio fervoroso. Este é um momento difícil para a economia, para as famílias de todo o país, mas nós podemos e vamos sair disto mais fortes", afirmou.

Aos colegas conservadores, disse que "o tempo para a política acabou e está na altura de apoiar a equipa e programa de Liz Truss e ajudar as pessoas deste país, porque é isso que as pessoas querem".

"Sobre o tema de saltos para carreiras futuras, deixem-me dizer que sou agora como um daqueles foguetes impulsionadores que cumpriu a sua função. Vou agora reentrar suavemente na atmosfera e mergulhar invisivelmente num canto remoto e obscuro do Pacífico", disse.

O líder britânico, que anunciou sua intenção de deixar o cargo há dois meses, vai encontrar-se com a rainha no final da manhã.

Truss, que foi nomeada líder do partido conservador no poder na segunda-feira, será indigitada primeira-ministra durante uma outra audiência com a rainha pouco tempo depois.

No regresso a Londres, fará um discurso também em Downing Street, pelas 16:00, antes de começar a formar um novo Governo.

