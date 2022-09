A decorrer em 12.ª edição, a ArtRio - apresentada como um dos principais eventos de arte contemporânea da América Latina - reúne habitualmente as principais galerias do Brasil.

Pela primeira vez, o certame divide-se entre dois pavilhões, em referência à localização de cada um: o Pavilhão Mar, na esplanada da Marina da Glória, nome em alusão à vista para a Baía de Guanabara, e o Pavilhão Terra, na zona coberta da marina, com as maiores galerias de arte nacionais, no programa "Panorama".

O Pavilhão Mar receberá projetos especiais, acompanhados pelo arquiteto Pedro Évora, com os programas "Vista", para galerias com menos de 10 anos, e "Solo", com expositores de um único artista, este ano com a colaboração do colecionador Ademar Brito.

Também receberá o programa "Expansão", que abrange instituições e projetos sociais, a área de "Revistas e Editoras", e "Mira", programa com curadoria de Victor Gorgulho, com projeções diárias de videoarte.

Entre as galerias presentes encontra-se representada a Bordallo Pinheiro, das Caldas da Rainha, com cerâmicas bordalianas ou de artistas plásticos e designers inspiradas na obra do artista português que viveu na segunda metade do século XIX.

A maioria das galerias participantes tem sede no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas também são provenientes de Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Vitória, Salvador, Curitiba e Fortaleza.

Entre elas estão A Gentil Carioca (Rio de Janeiro/São Paulo), Galeria Karla Osório (Brasília), Danielien (Rio de Janeiro), Marco Zero (Recife), Matias Brotas Arte Contemporânea (Vitória), Gisela Projects (Nova Iorque), Paulo Darzé Galeria (Salvador), Simões de Assis (Curitiba), e Galeria Continua (San Gimignano/Pequim/Les Moulins/Havana/Roma/Paris/São Paulo).

A feira ArtRio realiza-se na Marina da Glória desde 2017 e, desde 2020, devido à pandemia, também paralelamente, em plataforma digital, em artrio.com, com acesso virtual gratuito.

