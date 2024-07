"É inadmissível que o Governo continue a negligenciar as nossas reivindicações justas e necessárias, e que, na realidade, apenas visam regulamentar o que já se aplica aos bombeiros sapadores a nível nacional, para que não exista interpretações maliciosas por parte de alguns municípios que têm apenas o intuito de prejudicar os bombeiros, mostrando total indiferença e desprezo pelos profissionais que compõem este corpo especial da função pública", diz o SNBS em comunicado.

O sindicato considera que a urgência da situação impõe que o Governo se reúna com o SNBS já com medidas concretas relativamente ao apoio para fazer face ao aumento da inflação (atualização salarial de 104 euros), retificação do diploma de 2023 "acelerador de carreira" (alterando a abrangência do mesmo até ao final do ano de 2005), alteração ao sistema de avaliação dos bombeiros sapadores, bem como finalizar a negociação da carreira.

Nesta última matéria, o SNBS quer que a mesma contemple um acesso à aposentação de acordo com que o que existia antes da entrada em vigor do decreto-lei 87/2019, além do pagamento dos suplementos de risco, insalubridade, penosidade e disponibilidade permanente, bem como a definição de um horário de trabalho a aplicar a nível nacional, retificação das tabelas salariais, entre outras questões já apresentadas.

O sindicato exige ao governo "a mesma atenção e celeridade dadas a outras carreiras da Administração Pública e adverte que, caso o governo até ao final da primeira semana de setembro não se reúna com o SNBS apresentando medidas concretas, irá convocar todos os seus associados e bombeiros sapadores do país para uma manifestação nacional, cuja data será oportunamente anunciada.

"Esta manifestação será o grito de revolta à falta resposta do Governo e à apatia da Assembleia da República. Não nos calaremos nem cederemos perante esta injustiça. É tempo de o Governo assumir as suas responsabilidades e agir com respeito e consideração com aqueles que são, afinal de contas, os bombeiros dos portugueses que servem o país há mais de 600 anos", conclui o SNBS.

FC // ZO

Lusa/FimBom