Em comunicado, o município refere que se trata do maior número de desativações registado até à data, com uma taxa de eficácia de 97,8%.

As operações envolveram 2.417 operacionais e 1.374 veículos, que percorreram um total de 21.983 quilómetros.

"Os dados apresentados comprovam a preocupação do município no que se prende com esta questão. Assim, têm sido envidados todos os esforços para combater e eliminar esta praga, independentemente de os ninhos se localizarem em espaços públicos ou privados", lê-se no comunicado.

O vereador da Proteção Civil, Altino Bessa, refere que "a luta contra a vespa velutina é uma prioridade, na medida em que os impactos desta praga afetam não apenas a biodiversidade e o equilíbrio ecológico, mas também a nossa economia local, especialmente os apicultores e os agricultores".

Altino Bessa sublinha também a aposta no incremento da sensibilização junto da população.

"Os números de desativação de ninhos indicam que a comunidade está alerta, mas consideramos nunca ser demais informar e sensibilizar toda a população, dos mais jovens aos mais velhos. Temos fortalecido as medidas de controlo, incluindo a formação de equipas especializadas e o uso de tecnologia avançada para detetar e eliminar os ninhos", remata o autarca.

VCP // JAP

Lusa/Fim