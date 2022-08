Bombeiros retomam na 3.ª feira buscas por desaparecido na Barragem de Montargil

As autoridades suspenderam hoje, ao final do dia, as buscas para tentar encontrar um homem de 33 anos desaparecido desde sábado na barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), informou a Proteção Civil.