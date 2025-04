O esclarecimento da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) surge após a Lusa noticiar, citando o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LPB), que a ANEPC tinha colocado os bombeiros em alerta às 20:00 de segunda-feira, quando algumas zonas do país já tinham luz elétrica e mais de oito horas depois do apagão.

Segundo António Nunes, o alerta laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) vigora entre às 20:00 de segunda-feira e as 00:00 de hoje.

"Os bombeiros mantiveram desde o primeiro minuto do evento o seu normal funcionamento, tendo respondido, até às 20 horas, a mais de 2. 200 ocorrências" refere a ANEPC, confirmando que o alerta laranja foi decretado ao fim do dia de segunda-feira.

A Proteção Civil indica que no âmbito da reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), que decorreu ao longo do dia de segunda-feira na sede da ANEPC, "foi emitido às 19:30 um comunicado técnico operacional de incremento do Estado de Alerta Eespecial para nível laranja, para aumento da capacidade de resposta operacional, face ao previsível aumento de ocorrências no período da noite e madrugada".

A emissão de alertas especiais ao sistema de proteção civil é da competência da ANEPC e tem como objetivo elevar o grau de prontidão e resposta operacional e dar conhecimento ao dispositivo de informações essenciais da situação de modo a permitir o desencadear de ações complementares no âmbito da proteção e socorro.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje de manhã que o serviço está totalmente reposto e normalizado.

