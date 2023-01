Em declarações à Lusa, a fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto explicou que os 150 registos de pedidos de ajuda por causa das inundações nas habitações e vias públicas foram registados entre as 12:00 e as 13:50, tendo havendo maior concentração de pedidos de ajuda na "baixa da cidade".

Fonte da Polícia do Porto confirmou à Lusa que há várias vias enceradas ao trânsito devido à chuva intensa que se fez sentir desde o final desta manhã, mas sem especificar quais, devido ao "excesso de pedidos que estão a registar à hora de almoço".

